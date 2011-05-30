Одесская железная дорога назначила 7 дополнительных поездов

Одесская железная дорога (ОЖД) назначила 7 дополнительных поездов к сезону летних перевозок.

Об этом сообщает официальный сайт Одесской железной дороги.

В частности, назначены поезда в следующих направлениях.

№ 210/209 Николаев-Киев будет курсировать каждый день с 25 июня по 31 августа. Отправление из Николаева в 21:29, прибытие в Киев в 11:57. Отправление из Киева в 15:06, прибытие в Николаев в 5:10.

№ 217/218 Знаменка-Москва, отправлением из Знаменки в 14:04, прибытием в Москву в 9:37 (будет курсировать с 1 июня по 13 сентября по непарным числам). Отправление из Москвы в 13:12 и прибытие в Знаменку в 6:53 (будет курсировать с 2 июня по 14 сентября по парным).

№ 228/227 Одесса-Львов, который будет курсировать с 15 июня по 3 сентября через день по непарным числам. Отправление из Одессы в 22:32, прибытие во Львов в 10:40. Отправление из Львова в 22:59, прибытие в Одессу в 10:35 (будет курсировать с 16 июня по 4 сентября по парным).

№236/235 Одесса-Москва, который будет курсировать в летний период по датам. Отправление из Одессы в 01:48, прибытие в Москву 04:11. Отправление из Москвы в 14:47, прибытие в Одессу в 13:23.

№ 432/431 Одесса-Харьков, который каждый день будет курсировать с 1 июня по 15 сентября. Отправление из Одессы в 12:35 и прибытие в Харьков в 5:30. Отправление из Харькова в 15:14 и прибытие в Одессу в 9:45.

№ 455/456 Черкассы/Знаменка-Симферополь, который будет курсировать с 1 июня по 1 сентября по непарным числам. Отправление из Черкасс в 14:49, прибытие в Симферополь в 5:46. Отправление из Симферополя в 15:06, прибытие в Черкассы в 6:00.

№ 464/463 Одесса-Москва, который курсирует с 1 июля по 31 августа каждый день. Отправление из Одессы в 17:02, прибытие в Москву в 20:15. Отправление из Москвы в 00:56, прибытие в Одессу 01:46.

Кроме того, рассматривается возможность введения еще 2 дополнительных поездов Одесса-Киев и Одесса-Симферополь при наличии достаточного пассажиропотока.