Железные дороги Евразийского пространства обсуждают в Одессе ситуацию с грузоперевозками

Сегодня в Одессе началась двухдневная VIII Международная конференция Организации содружества железных дорог (ОСЖД) по грузовым перевозкам.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в конференции принимают участие представители железных дорог стран Евразийского пространства: Венгрии, Казахстана, Монголии, Молдовы, Латвии, Литвы, Польши, России, Чехии, Украины и Эстонии, международных организаций, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной таможенной службы Украины, а также экспедиторские и логистические компании Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, России и Украины. Организаторами международной конференции является «Укрзализныця» и АО «Пласке».

Среди основных вопросов, которые обсуждают участники конференции, - применение унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, в том числе и в железнодорожно-паромном сообщении на Черном море, в евразийском железнодорожном пространстве; ситуация на рынке грузовых перевозок, повышение конкурентоспособности, мультимодальные перевозки, развитие транспортных коридоров, тарифная политика.

Как отметила начальник отдела главного коммерческого управления «Укрзализныци» Ольга ФИСЕНКО, унифицированная накладная ЦИМ/СМГС при перевозках в Украину сегодня используется достаточно активно. В прошлом году осуществлено 4,5 тыс. отправлений, которые оформлены этими накладными, за 4 месяца этого года - 3170 отправлений, а в целом на текущий год с применением унифицированной накладной запланировано оформить более 9,5 отправлений.

Также на международной конференции специалисты «Укрзализныци» презентовали электронный документооборот при перевозке грузов во внутреннем сообщении с применением цифровой подписи, переход на который состоится с 1 июля этого года. Как отметил начальник главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК, электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза. «Хотя на первом этапе электронный документооборот будет распространяться только на внутренние грузоперевозки, в перспективе накладная сможет применяться и при международных перевозках. В первую очередь этому будет способствовать формирование единой базы электронных перевозочных документов и базы грузоотправителей, что создаст возможность для обмена данными в рамках ОСЖД и пространства колеи 1520 мм. Эта перспектива достаточно близка», - отметил он.

Справка УНИАН. Электронная накладная проста в заполнении, поскольку максимально похожа на накладные ЦИМ/СМГС. Она будет содержать идентичные данные с бумажными перевозочными документами. В основе электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи. Это позволяет осуществлять юридически действующее взаимодействие при обмене документами в электронном виде без предоставления бумажного аналога.

С 2004 года специалисты «Укрзализныци» были активными разработчиками ЦИМ/СМГС и на сегодня эта накладная актуальна при мультимодальных перевозках в направлении Балтийское море - Черное море и комбинированных перевозках между странами Европы, Кавказа и Азии. В частности, нет необходимости переоформлять перевозочные документы типа СМГС на документы ЦИМ и наоборот. Применение ЦИМ/СМГС позволяет ускорить и упростить процедуру передачи вагонов на пограничных передаточных станциях.

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) создана 28 июня 1956 в г. София (Болгария). Среди основных направлений ее деятельности - развитие международных железнодорожных перевозок, прежде всего между Европой и Азией, формирование согласованной тарифной политики, совершенствование международного транспортного права; разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта.