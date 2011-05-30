В России согласовано пункт пропуска для новой схемы погранконтроля поезда Москва-Киев

Правительство Российской Федерации распорядилось установить на железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Курская постоянный пассажирский пункт пропуска через границу РФ Москва-Киевская в соответствии с введением новой схемы пограничного контроля поезда Москва-Киев.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказано в распоряжении, размещенном на правительственном сайте.

Согласно документу от 27 мая, на данном пункте пропуска разрешается как проведение пограничного и таможенного контроля, так и (в случаях, установленных международными договорами РФ и федеральными законами) иных видов контроля при международных пассажирских перевозках железнодорожным транспортом в поездах сообщением Москва-Киев-Москва.

Как сообщала ранее пресс-служба РЖД, с 29 мая пассажиры поездов №1 и №2 сообщением Москва-Киев смогут доехать почти на час быстрее благодаря тому, что поезда не будут делать промежуточных остановок для смены локомотива и прохождения пограничного контроля, который раньше осуществлялся ночью на границе РФ и Украины.

Пограничный и таможенный контроль поезда №1 Москва-Киев теперь будет начинаться на платформе Киевского вокзала за час до отправления поезда и заканчиваться за 5 минут до отправления из Москвы. Погранконтроль в поезде №2 Киев-Москва с российской стороны будет осуществляться в ходе его следования от станции Лесной городок до станции Москва-Киевская.