Еврокомиссия расследует слияние Samsung и Seagate, а также Western Digital и Hitachi

Еврокомиссия обеспокоена возможным ограничением конкуренции в сфере производства жестких дисков и планирует внимательно расследовать возможные результаты двух запланированных слияний в этом секторе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, предварительная оценка запланированных слияний Samsung и Seagate, а также Western Digital и Hitachi вызвала озабоченность возможным снижением уровня конкуренции.

«Этот сектор уже испытывает значительную консолидацию, а предлагаемые слияния еще больше уменьшат конкуренцию», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за конкуренцию, Хоакин АЛМУНЬЯ.

На сегодня в мире насчитывается всего 5 производителей жестких дисков, использующихся в различной цифровой технике: Seagate, Western Digital, Hitachi (недавно переименованная в Viviti Technologies), Toshiba и Samsung.

При этом пресс-служба Еврокомиссии подчеркивает, что открытие расследования не предопределяет его результатов.

Согласно антимонопольному законодательству ЕС, Комиссия должна закончить расследование в течение 90 дней – до 10 октября, и определиться с тем, повредят ли такие слияния интересам потребителей жестких дисков в Европейской экономической зоне.