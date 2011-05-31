Президент поручил Кабмину дополнительно привлечь 3 млрд.грн. на строительство дорог

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение о решении вопроса привлечения в 2011 году дополнительных средств на финансирование дорожной отрасли и введения в эксплуатацию автомобильных дорог.

Текст документу от 30 мая размещен на официальном сайте главы государства.

Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и министру финансов Федору ЯРОШЕНКО решить вопрос привлечения в 2011 году дополнительных средств на финансирование дорожной отрасли в сумме 3 млрд. грн. под государственные гарантии.

Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Владимира ДЕМИШКАНА В.ЯНУКОВИЧ обязал обеспечить в 2011 году введение в эксплуатацию и открытие движения не менее чем 1,5 тысячи километров автодорог.