Доходы предприятий почты и связи Винницкой области выросли на 4%

Общий объем доходов, которые получили предприятия почты и связи Винницкой области за январь-апрель 2011 года составлял 547 млн. грн., что на 4,2%, или на 22 млн. грн., больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Винницкой области.

Согласно сообщению, населению предоставлены услуги почты и связи на сумму 90,24 млн. грн., что на 1,39%, или на 1,240 млн. грн., больше суммы полученных доходов за январь-апрель 2010 года.

Наибольшая часть этих поступлений - это доходы от предоставления услуг по мобильной связи, которые за январь-апрель 2011 года составили 425 млн. грн., компьютерной связи – 31,216 млн. грн., плата за городские телефонные услуги – 28,1 млн. грн., услуги почты– 32,455 млн. грн.