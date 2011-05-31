Начальник ЮЖД Остапчук назначен и.о. главы партии «Видродження»

Заместитель председателя партии «Видродження», начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК назначен исполняющим обязанности главы партии «Видродження».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, решение принято 28 мая 2011 в г. Киеве на IV съезде партии, делегатами которого стали почти 380 тысяч железнодорожников.

На съезде также присутствовал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, который приветствовал делегатов от себя и от имени Партии регионов.

Согласно сообщению, на съезде был освобожден глава партии Василий ГЛАДКИХ, деятельность которого признана неудовлетворительной. Также съезд решил признать неудовлетворительной деятельность Политического совета партии за период после III съезда.

Также делегаты обсудили планы на будущее и причины спада в своей работе. Новому составу Политического совета партии «Видродження», с учетом замечаний и предложений делегатов IV съезда, поручено разработать организационно-политические меры по обеспечению активизации деятельности партийных организаций всех уровней по безусловному выполнению положений Программы и Устава партии.

Справка УНИАН. Партия «Возрождение», инициатором создания которой в 2004 г. был в то время министр транспорта Украины - генеральный директор «Укрзализныци» Георгий Кирпа, была создана с целью отстаивания интересов транспортной отрасли в органах власти различного уровня, в том числе и в Верховной Раде Украины. В конце 2005 г. партию возглавил в то время гендиректор «Укрзализныци» В.ГЛАДКИХ.