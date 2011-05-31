ВР одобрила законопроект об отмене техосмотра

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 253 народных депутата из 311, зарегистрированных в сессионном зале. Цель проекта закона заключается в устранении избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок, в частности предусмотрена отмена обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях. Также предусмотрено существенное упрощение порядка прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств; отстранение Госавтоинспекции МВД Украины от проведения обязательного технического контроля транспортных средств и передача этих полномочий субъектам ведения хозяйства.

Законопроектом также предлагается отмена требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально заверенной доверенности на управление транспортным средством.