Украина примет любое количество чартерных рейсов из РФ во время Евро-2012 – Колесников

13:56, 31 мая 2011
Транспорт/Связь
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Москва. Украина готова принять любое количество чартерных рейсов из России во время проведения Евро-2012.

Об этом вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Любые разрешения мы готовы предоставить российским авиакомпаниям на любое количество чартерных рейсов… Все четыре города готовы принимать практически любое разумное количество чартеров», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что из Москвы до Киева лететь 1 час 15 минут, до Донецка – 1 час 20 минут, до Харькова час из Москвы, а до Львова из Москвы 1 час 50 минут.

Б.КОЛЕСНИКОВ считает, что пользоваться самолетами будет очень удобно.

«Вам не надо будет неделю, или две, или 10 дней ждать следующего матча. Я думаю, что авиация должна сказать свое слово, сделать доступные цены. Это страны СНГ. Никаких виз не нужно», - сказал он.

Он также сообщил, что в новом терминале в Борисполе одновременно будут работать 80 точек прохождения паспортного контроля. В Донецке их будет 60, во Львове и Харькове по 60.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, все это позволит быстро проходить паспортный контроль.

Кроме этого, он отметил, что рассчитывает, что до полумиллиона россиян смогут посетить матчи Чемпионата Европы по футболу.

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