Аэропорт в Жулянах начинает строительство нового терминала

КП «Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) начинает строительство нового международного пассажирского терминала.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Это строительство является одним из условий проведения финала Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как отмечается в сообщении, строительство нового международного пассажирского терминала позволит привлечь больше авиаперевозчиков. Новый проект предусматривает строительство нового здания аэровокзала на месте снесенного недостроенного в 90-е годы терминала. Высота здания - 3 этажа, площадь застройки - 6256 кв. м, общая площадь терминала - 14270 кв. м, пропускная способность - 320 пассажиров в час. Стоимость строительства - 360 млн. грн.

По словам генерального директора аэропорта «Киев» (Жуляны) Дениса КОСТРЖЕВСКОГО, в связи с приходом в аэропорт нового перевозчика («Визз Эйр» с конца марта т.г.) на сегодня исчерпаны возможности аэропорта для увеличения количества рейсов. «Мы сегодня обслуживаем около 40 рейсов в день, около 20 тысяч пассажиров в месяц, это практически 100% возможностей терминала аэропорта. Взлетно-посадочная полоса позволяет обслуживать на порядок больше рейсов, но терминал не справляется, и мы вынуждены ограничивать приход новых перевозчиков. Все изменится со строительством нового терминала и реконструкцией действующего», - сказал он.

По данным аэропорта, за пять месяцев 2011 года в аэропорту было обслужено 1492 рейса, из них 284 регулярных, принято и отправлено 31 тыс. 213 пассажиров.

Как напомнил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, аэропорт «Киев» (Жуляны) за собственные средства провел реконструкцию зон вылета и прилета пассажиров в действующем терминале, существующего здания аэровокзала и установил новое оборудование. В терминале появились 8 стоек для автоматизированной регистрации пассажиров, модернизированная технология обработки багажа. Все это привело к увеличению пропускной способности существующего терминала.

По словам Д. КОСТРЖЕВСКОГО, сейчас аэропорт также ожидает решения правительства по выделению финансирования на завершение реконструкции аэродромной части.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) - аэропорт в городе Киеве, который расположен в 8 км от центра города. Занимает территорию площадью 265 га. Имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м (до реконструкции - 1800 м и 49 м).

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. После реконструкции аэродрома аэропорт может принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу. Аэровокзал аэропорта имеет пропускную способность 300 пассажиров в час.

В аэропорту обслуживают чартерные, частные рейсы и регулярные рейсы авиакомпаний «Хорс» (Киев-Симферополь), «Мотор Сич» (Киев-Запорожье, Киев-Симферополь). С конца марта 2011 г. в «Жуляны» перебазировался лоукост-перевозчик «Визз Эйр Украина».