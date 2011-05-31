Мирошниченко: ВР до июля примет закон об отмене техосмотра

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО прогнозирует, что парламент до июля примет закон, которым будет отменено обязательное прохождение техосмотра для автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО сказал в интервью журналистам.

Он отметил: «Мы ожидаем, что он (речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по устранению избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок» - УНИАН) станет законом к окончанию этой пленарной сессии (как известно, восьмая сессия парламента продлится до июля 2011 года – УНИАН)».

В то же время он подчеркнул, что данным законопроектом, который сегодня принят в первом чтении, не предусмотрены дополнительные полномочия для сотрудников ГАИ. Он напомнил, что правилами дорожного движения среди прочего предусмотрены и технические требования к транспортным средствам. Он отметил, что сотрудники ГАИ в соответствии с этим могут проверять транспортное средство.

В то же время, Ю.МИРОШНИЧЕНКО добавил, что «дополнительных возможностей взимания по сравнению с тем, что сейчас есть, в них (речь идет о сотрудниках ГАИ – УНИАН) нет, но тот механизм, который существует по контролю со стороны ГАИ, он достаточный и не требует покупать себе талон технического осмотра».