ДЖД впервые сформировала бригады проводников с помощью автоматизированной системы

Сегодня впервые с помощью автоматизированной системы были сформированы поездные бригады на пассажирские поезда Донецкой железной дороги (ДЖД).

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, выбранные компьютером бригады приступят к работе с 1 июля и проработают в таком составе три месяца, после чего ежеквартально будут подвергаться ротациям.

Процесс внедрения автоматизации при определении поездных бригад, проводников контролировал начальник Донецкой железной дороги Николай РОГОВ. По его словам, исключение человеческого фактора из процесса отбора проводников и назначения их на определенные маршруты будет способствовать улучшению уровня обслуживания пассажиров и уменьшению количества нарушений.

«Основная цель — беспристрастный отбор кандидатов на работу, совершенствование процесса расстановки проводников и начальников поездов, улучшение трудовой дисциплины. Такой подход к формированию поездных бригад позволяет избежать субъективного влияния должностного лица на процесс принятия решения», — сказал Н.РОГОВ. К примеру, претендовать на работу в фирменных и международных поездах не могут проводники и начальники поездов со стажем работы менее одного года и имеющие дисциплинарные взыскания.

Напомним, внедрение компьютеров для формирования поездных бригад — это один из этапов комплексной автоматизации всех рабочих процессов железнодорожной отрасли. По итогам ряда технических советов, которые состоялись в апреле этого года, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК определил приоритетные направления внедрения автоматизированных систем для оптимизации работы железнодорожной отрасли. Автоматизация должна охватить все хозяйства и управления железных дорог Украины в единый технологический комплекс и внедряться как в производственных процессах, так и в управленческих.