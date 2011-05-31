С 17 июня возобновляется авиарейс Минск-Симферополь

В Международном аэропорту «Симферополь» 17 июня презентуют возобновленный авиарейс Минск-Симферополь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Курортно-информационном центре АРК, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров заместителя председателя Совета министров — министра курортов и туризма Крыма Георгия ПСАРЕВА с руководством Национальной авиакомпании Республики Беларусь «Белавиа».

Вице-премьер отметил, что Беларусь является одним из принципиально важных направлений для Крыма. «Договоренность о возобновлении авиарейса Минск-Симферополь была достигнута после обращения главы крымского правительства Василия ДЖАРТЫ к Министерству транспорта Беларуси. Это, безусловно, важное событие. Со своей стороны Крым дает 20% скидку на услуги аэропорта "Симферополь"», — напомнил глава Минкурортов.

Г. ПСАРЕВ выразил надежду, что финансовый кризис в Беларуси существенно не отразится на туристическом потоке в Украину и в Крым в том числе. Вице-премьер также сообщил, что, по данным экспертов, бронирование крымских отелей и здравниц туристами из Беларуси идет активными темпами. При этом места бронируются не с помощью туроператоров, а напрямую.

В то же время Г.ПСАРЕВ не исключил, что финансовый кризис в Беларуси может привести к тенизации турпотока. «Однако надеемся, что эти проблемы будут в скором времени преодолены», — резюмировал он.

Ассоциация туроператоров Беларуси прогнозирует в этом году рост туристического потока из Беларуси в Крым на уровне 55%.

С целью привлечения белорусских туристов Минкурортов Крыма планирует провести этой осенью в Минске презентацию курортно-рекреационных возможностей Крымского полуострова в формате «День Крыма». При этом Беларусь также заинтересована в рекламе своих курортов на территории Крыма.