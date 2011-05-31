«Укрзализныця» представила проект перехода на электронный документооборот при перевозке грузов

«Укрзализныця» представила новые принципы взаимодействия при перевозке грузов во внутреннем сообщении в связи с переходом на безбумажные технологии - электронный документооборот.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, нововведения представил начальник главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК на VIII Международной конференции Организации Содружества Железных дорог (ОСЖД) по грузовым перевозкам, которая 30-31 мая проходит в Одессе.

Как напомнил он, первый этап проекта начнется с 1 июля 2011 года - это переход от бумажных перевозочных документов на электронное их оформление с электронной цифровой подписью.

«На втором этапе - с начала следующего года мы предложим нашим клиентам электронное оформление и сопутствующих документов, которые необходимо подписывать двумя сторонами. Внедрение электронного документооборота будет происходить поэтапно и будет касаться всех двусторонних документов - от утверждения заявки на отправку груза до оформления электронного документа на получение груза на станции назначения », - сказал В.ИВАЩУК.

По его словам, эти меры упростят и ускорят оформление документов, будут способствовать получению оперативной информации о перемещении груза и его местонахождении. При этом технология позволит клиенту оформить перевозку непосредственно со своего рабочего офиса.

Он также сообщил, что в течение июня на всех железных дорогах Украины состоятся презентации новых принципов взаимодействия с клиентами в связи с введением электронного документооборота.