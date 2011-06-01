В Виннице подорожал проезд в общественном транспорте

В Виннице с 1 июня подорожал проезд в общественном транспорте.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого горисполкома, с 1 июня стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составляет 1,25 грн., она увеличилась на 0,25 грн.

«С 2009 года, когда в последний раз менялись тарифы на проезд в электротранспорте, минимальная заработная плата увеличилась на 49,6%, а электроэнергия подорожала на 30%. Расчеты на новые тарифы, поданные предприятием, в мае этого года получили согласование в профильных министерствах. Поэтому, начиная из 1 июня, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах увеличилась до 1,25 грн.», - объяснила директор департамента экономики и инвестиций Галина ЯКУБОВИЧ.

В автобусах, работающих в режиме общего пользования, проезд с 1 июня вырос на 0,25 грн. - до 1,50 грн.

Кроме того, подорожал проезд в маршрутках на 0,5 грн. - до 2,5 грн. (в ночное время - 3,5 грн.).