Отмена техосмотра повлечет рост цен на страхование автотранспорта - эксперты

Отмена в Украине техосмотра для легковых автомобилей повлечет удорожание его прохождения для других транспортных средств и увеличение стоимости страховки.

Такое мнение в комментарии "Газете по-киевски" высказали некоторые столичные эксперты.

В частности, директор автошколы «Автомаэстро» Игорь ТРАВЬЯНКО отметил, что на сегодняшний день законом прописана четкая процедура прохождения ТО, и, следовательно, тарифы сдерживаются правительством. "Как только монополию отменят, цены начнут «гулять», получение лицензии на проведение ТО также окажется сверхдорогостоящим делом", - уверен он.

В свою очередь начальник отдела продаж страховой компании «Сатис» Богдан ОСАДЧИЙ также считает, что тарифы изменятся, если гостехосмотры будут отменены. "К такому жирному куску, как страхование через ТО, будут допущены единицы страховых компаний, ведущая пятерка или предприятия «своих» людей. Они будут получать лицензию Моторно-транспортного бюро Украины. Компаниям придется содержать спецдепартаменты, а государству – учебные центры, ведь на сегодня в отрасли нет специалистов для страхования имущества такого рода, которые могут разобраться в технических моментах. Все это отразится на стоимости страхового полиса", - сказал Б.ОСАДЧИЙ.