«Укрзализныця» проанализирует возможность продажи билетов за 90 суток до отправки поезда

«Укрзализныця» должна проанализировать возможность организовать предварительную продажу проездных документов за 90 суток до отправления поезда.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такую задачу генеральному директору «Укрзализныци» Владимиру КОЗАКУ поставил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ с целью интенсификации подготовки железнодорожной отрасли к чемпионату Европы 2012 года по футболу.

Согласно сообщению, в рамках подготовки к Евро-2012 в первую очередь меры будут направлены на повышение качества обслуживания пассажиров. В частности, планируется продавать билеты на вокзалах через Интернет с применением терминалов — печатающих билеты автоматов. Соответствующие предложения по внедрению этой технологии железнодорожники должны представить в ближайшее время.