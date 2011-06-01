Mercedes-Benz начал продажи в Украине микроавтобусов Vito нового поколения

Генеральное представительство немецкого автоконцерна Daimler AG в Украине - ОАО «АвтоКапитал» (г. Киев) через сеть своих официальных дилеров начало продажи микроавтобусов Mercedes-Benz Vito нового поколения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ОАО «АвтоКапитал» Ярослав ПРИГАРА сегодня на пресс-конференции в Киеве в ходе презентации нового авто.

По его словам, новое поколение автомобилей Mercedes-Benz Vito отличается большей грузоподъемностью и прочностью.

Автомобиль комплектуется четырех- и шестицилиндровыми двигателями Mercedes-Benz последнего поколения и перекрывает диапазон мощности от 70 кВт (95 л. с.) до 190 кВт (258 л. с).

Также Я.ПРИГАРА добавил, что Mercedes-Benz Vito нового поколения имеет более высокий уровень комфорта и значительно снизившийся уровень шума

Справка УНИАН. ОАО «АвтоКапитал» является дочерним предприятием корпорации «УкрАВТО» и генеральным представительством Daimler AG в Украине. Компания работает на украинском рынке более семи лет, активно расширяя и развивая дилерскую сеть во всех регионах Украины, а также постоянно совершенствуя качество специализированного сервисного обслуживания.

На сегодня дилерская сеть ОАО «АвтоКапитал» представлена сетью из 21 дилера в крупнейших городах Украины.

89,998% акций ОАО «АвтоКапитал» принадлежит корпорации "УкрАВТО", 10% – физическому лицу.