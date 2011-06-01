«Укрзализныця» до 20 июня разработает программу высокоскоростного движения поездов

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ поручил руководству «Укрзализныци» до 20 июня т.г. разработать Программу по внедрению на железных дорогах Украины скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов с целью интенсификации подготовки железнодорожной отрасли к чемпионату Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, также Б.КОЛЕСНИКОВ поручил доработать Программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы.

Как сообщал УНИАН, для электрификации направлений ускоренного движения «Укрзализныця» предлагает смежным предприятиям работать в несколько смен.

В рамках подготовки железнодорожной инфраструктуры к ускоренному движению «Укрзализныце» необходимо комплексно модернизировать около 350 км пути, различными видами ремонта обновить около 1 тыс. км путей, заменить и отремонтировать около 500 стрелочных переводов и электрифицировать около 300 км пути.

Справка УНИАН. Для введения ускоренного движения пассажирских поездов железнодорожникам необходимо электрифицировать направления Полтава-Кременчуг и Полтава-Червоноград-Лозовая, что позволит разделить пассажирские и грузовые потоки и пустить на направлении Полтава-Червоноград-Лозовая скоростные поезда Hyundai. Для этого железнодорожники осуществляют строительство контактной сети, устанавливают тяговые подстанции, выполняют комплекс работ по обеспечению внешнего освещения станций, переоборудование энергетики.