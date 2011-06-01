«Укрзализныця» покажет локомотивы

3 июня 2011 Укрзализныця организовывает пресс-тур на один из основных локомотивных депо в Украине.

Депо ТЧ-1 Киев-Пассажирский ежедневно готовит к рейсам локомотивы для 300 пассажирских поездов, отходящих с главного вокзала страны.

В ходе пресс-тура будут подниматься вопросы: «Есть угроза остановки железной дороги? Кто будет возить пассажиров? Как сегодня УЗ решает проблему локомотивного парка, какие пути выхода из возможного транспортного кризиса ».

В мероприятии примут участие заместитель начальника Главного управления локомотивного хозяйства Укрзализныци Игорь Батюшин, представители Юго-Западной железной дороги, депо.

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