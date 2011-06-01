За девять лет число абонентов цифрового ТВ компании ВОЛЯ превысило полмиллиона человек. Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Как напомнила она, в 2002 году компания ВОЛЯ, впервые в Восточной Европе и странах СНГ, начала предоставлять услугу кабельного телевидения на базе цифровой технологии (1 сентября 2002 года состоялся коммерческий старт) и домашний высокоскоростной Интернет, стартовавший на три месяца раньше.

А.СИГДА отметила, что государственное цифровое ТВ в Украине пока находится на стадии внедрения, а ВОЛЯ перешагнула отметку в полмиллиона абонентов цифрового телевидения. Абоненты компании в Киеве и еще в 10 областных центрах нашей страны пользуются новейшей цифровой технологией, более того, компания успешно перешла на еще одну технологическую ступеньку выше, первой в Украине предложив столичным абонентам кабельное телевидение в формате высокой четкости (HDTV).

По словам президента компании ВОЛЯ Сергея БОЙКО, «мы, как лидеры рынка, ставим себе задачу: не просто отвечать на потребности наших абонентов, а работать на их опережения, формируя высокие стандарты качественных услуг».

Учитывая потребность определенных категорий абонентов в высокой скорости передачи данных, внедрение третьего поколения технологии DOCSIS позволило ВОЛЕ уже сейчас предложить пакеты со скоростями до 150 Мбит/сек. Компания планирует расширить территорию таких новаций, и скорости до 150 Мбит/с будут доступны абонентам ВОЛИ в Севастополе, Донецке и Виннице.

С.БОЙКО отметил, что следующий 10-й год для ВОЛИ станет годом крайне важных качественных изменений в системе обслуживания, компания работает над тем, чтобы все процессы стали для абонентов более прозрачными, логичными и простыми. По его словам, данный проект является крайне важным для компании, целью которой является обеспечение каждого абонента ВОЛИ лучшими услугами на рынке.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.