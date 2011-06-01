Дарницкий вагоноремонтный завод выиграл тендер ОЖД

ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" выиграла тендер Одесской железной дороги на поставку запчастей к грузовым вагонам. Как сообщается на портале «Государственные закупки», стоимость акцепта - 1,149 млн. грн. (с НДС).

Договор планируется заключить до конца июня. Поставка будет происходить до декабря 2011 г.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.

Дарницкий вагоноремонтный завод основан в 1936 году. Основные виды деятельности: ремонт грузовых вагонов, электропоездов, формирование колесных пар, изготовление запасных частей.