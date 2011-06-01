Чистая операционная выручка «Киевстара» выросла почти до 3 млрд. грн.

Чистая операционная выручка «Киевстара» в первом квартале 2011 года выросла по сравнению с 1 кварталом 2010 года на 4,4% и составила почти 2,98 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В компании устойчивый положительный рост дохода в сравнении с 1 кварталом 2010 г. связывают растущим спросом на передачу данных. При этом, хотя наибольшую долю в доходах занимают голосовые услуги, самым заметным драйвером роста дохода по-прежнему остается рост потребления услуг передачи данных – как мобильного, так и фиксированного интернета.

Доходы от «Домашнего интернета» в 1 квартале 2011 г. возросли более чем на 68% – до 34,5 млн. грн. по сравнению с 1 кварталом 2010 г. вследствие существенного увеличения числа абонентов этой услуги. Популярность акции «Попробуй Интернет» в мобильном сегменте позволила обеспечить устойчивый рост активации модемов и наращивания трафика на устройствах с большим экраном.

Благодаря синергетическому эффекту объединения компаний и применения инициатив по операционной эффективности, показатель OIBDA в сравнении с 1 кварталом 2010 г. вырос на 15%. В результате этого маржа OIBDA достигла уровня 54,4%.

В сегменте мобильной связи в течение 1 квартала 2011 г. количество клиентов оставалось стабильным благодаря внедрению пакетных предложений, и наблюдался небольшой прирост – с 24 390 тыс. до 24 398 тыс. человек. В сравнении с 1 кварталом 2010 г. количество мобильных абонентов увеличилось на 2,1%. В 1 квартале текущего года компания сосредоточилась на укреплении лояльности клиентов, увеличении потребления услуг и росте ARPU, что было успешно достигнуто благодаря запуску новых тарифных предложений для массового рынка.

Растет уровень потребления новых мультимедийных услуг, особенно игр и цифровой музыки – уже порядка 5 млн. клиентов стабильно покупают этот контент. Общий результат – потребления услуг мобильной связи в месяц (MOU) вырос на 14,6% (до 465,6 мин.), а доход с одного абонента (ARPU) – на 3,3% (до 37,7 грн.).

Активно растет бизнес в сегменте фиксированного широкополосного доступа в интернет на базе технологии FTTB. Количество клиентов «Домашнего Интернета» от «Киевстар» выросло на 156,5 % – с 92 до 235,5 тыс. Важно отметить, что в 1 квартале 2011 г. учет количества FTTB-абонентов был приведен к единой методологии «Киевстар», основанной на трехмесячной активности. Таким образом, в данном отчете цифры за 2010-2011 гг. отражены уже с учетом корректировки. Доход данного сегмента активно растет, при том что ARPU существенно снизился – на 28% (до 49,2 грн.) по сравнению с 1 кварталом 2010 г. – как результат роста рынка и начала этапа подключения клиентов с низкой платежеспособностью.

Капитальные инвестиции компании за отчетный период снизились на 23,2% до 368,8 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

«Киевстар» – лидер на рынке мобильной связи и мобильного Интернета. Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий.

«Beeline-Украина» – опытный участник рынка услуг фиксированной связи для бизнеса и широкополосного доступа на базе FTTB. Бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd. предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Киевстар», djuice и «Киевстар Бизнес».