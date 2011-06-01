Компания ERC заключила дистрибьюторский контракт с Cisco и приступила к продвижению и реализации оборудования Cisco в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ERC.

Согласно сообщению, новый контракт позволил пополнить интеграторский портфель ERC набором решений Cisco в сегментах активного сетевого и серверного оборудования, унифицированных коммуникаций, сетевой безопасности и беспроводных технологий. При этом партнеры ERC, которые сфокусированы на сегменте среднего и малого бизнеса, получат возможность воспользоваться продуктами Cisco Small Business для построения проектов начального уровня.

Контракт с Cisco, помимо многих других направлений работы c этой компанией, позволит ERC продолжить активную работу в сфере решений видеоконференцсвязи. Ранее соответствующее предложение ERC базировалось на продуктах компании TANDBERG. После ее поглощения компанией Cisco вся продуктовая линейка TANDBERG вошла в состав архитектуры Cisco Unified Collaboration. Теперь предлагаемые ERC видеорешения смогут быть дополнены инфраструктурными компонентами от Cisco.

В компании отметили, что партнерство между ERC и Cisco – это дополнительный ресурс, который будет способствовать развитию рынка системной интеграции Украины путем расширения канала продаж и сообщества партнеров, а также консолидации инновационных решений и качественного дистрибьюторского сервиса.

Справка УНИАН. ERC – одна из крупнейших и успешно развивающихся компаний на территории Украины в области дистрибуции компьютерной и офисной техники, программного обеспечения, цифровой фото/видео техники, продуктов информационных технологий.

Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий. Чистый объем продаж компании в 2010 финансовом году составил 40 млрд. долларов.