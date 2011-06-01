Ряд заводов проведут ремонт оборудования локомотивов для ОЖД

Ряд предприятий выиграли тендер Одесской железной дороги на услуги по ремонту линейного оборудования локомотивов на общую сумму 3,87 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Государственные закупки.

Срок проведения работ - по декабрь 2011 г.

В частности, ОАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" проведет ремонт на сумму 398,6 тыс. грн. (с НДС), "Восток-Инвест" на 691,2 тыс. грн. (с НДС), ОАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" — 63,5 тыс. грн. (с НДС), ООО "Новые технологии" – на 238,5 тыс. грн. (с НДС), ЧП "Турбо-К" - на 2,48 млн. грн. (с НДС).

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.