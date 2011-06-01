«Укрзализныця» переоборудует переезды

В 2011 году "Укрзализныця" планирует переоборудовать переезды на направлении Львов-Здолбунов-Киев-Полтава-Лозовая-Донецк, где внедряется ускоренное движение пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, в частности, 45 железнодорожных переездов планируется перевести в категорию с дежурным работником; 53 переезда - отремонтировать капитальным ремонтом, кроме того, 13 малодеятельных переездов закроют для движения автотранспорта.

Как отмечают в ведомстве, железнодорожным переездам, как объектам повышенной опасности, всегда уделяется большое внимание. Железнодорожники постоянно работают над уменьшением количества ДТП (столкновений подвижного состава с автотранспортом) и случаев травмирования и гибели людей. В частности, проверяется техническое оборудование, состояние переездного настила и дорожного покрытия переездов.