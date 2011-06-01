ЛЖД выбрала трех поставщиков запчастей для локомотивов

Служба материально-технического снабжения "Львовской железной

дороги" по результатам проведенного тендера отобрала трех поставщиков запасных частей локомотивов на общую сумму более 7,2 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

В частности, ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" поставит Львовской железной дороге 28 тыс. тормозных локомотивных колодок на 4,856 млн. грн. (с НДС), ООО "Днипромет" — 10 тыс. колодок на 1,8 млн. грн. (с НДС), ООО «МОК» - запасные части локомотивов 2М62 на 553,3 тыс. грн. (с НДС).

Срок поставки — до мая 2012 года.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.