ПЖД отобрала трех поставщиков запчастей для подвижного состава
Приднепровская железная дорога отобрала трех поставщиков запчастей для подвижного состава (тормозные колодки) на сумму свыше 13,3 млн. грн. Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».
В частности, "Трансэнергопром" выиграл 2 лота - на 2,536 млн. грн. и на 8,992 млн. грн. (с НДС), ПАО "Трибо" - лот на 1,786 млн. грн. (с НДС).
Сроки поставок – второй-четвертый кварталы этого года.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» – одна из крупнейших железных дорог в Украине. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа – Азия.
ГП «Приднепровская железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 4 млн. 105 тыс. грн. чистой прибыли против 6 млн. 975 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.