ЮЖД подсчитала, что семь из десяти пассажиров электричек - льготники

Южная железная дорога подсчитала, что семь из десяти пассажиров электричек и дизель-поездов перевозят как льготные категории.

Как сообщает пресс-служба ЮЖД, дорога не исключает возможности отмены наиболее убыточных пригородных поездов..

“В условиях, когда семь из десяти пассажиров электро- и дизель-поездов Южной дороги — «льготники», проезд которых хронически недокомпенсируется, когда 65% пригородных поездов исчерпали срок эксплуатации, а около 25% требуют капитального ремонта, железнодорожники вынуждены задумываться об отмене наиболее убыточных пригородных поездов, сокращении маршрутов следования и т.д.», - отмечается в сообщении.

По данным ЮЖД, убытки от перевозок льготных категорий пассажиров должны компенсироваться за счет Государственного или местного бюджетов, однако на практике железная дорога перевозит «льготников» за свой счет. В частности, льготных перевозок, которые должны компенсироваться областными госадминистрациями, выполнено за четыре месяца 2011 года на сумму 17,9 млн. грн. При этом сумма компенсации, поступившая от областных государственных администраций, составляет всего 5,7 млн. грн., или 31,7%. В том числе, от Харьковской областной госадминистрации получено 3,3 млн. грн., (26,6%), Сумской - 0,5 млн. грн. (38,4%), Полтавской - 1,3 млн. грн. (37,5%).

Напомним, согласно действующему законодательству Украины, Южная железная дорога предоставляет льготный проезд 26-ти категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту и другим.