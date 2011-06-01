Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод модернизирует путевые машины ЛЖД

ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" выиграло тендер Львовской железной дороги на услуги по модернизации путевых машин.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Стоимость сделки — 30 млн. грн. (с НДС)

Срок работ - 150 календарных дней со дня подачи машины на модернизацию.

Справка УНИАН. ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" (г. Ивано-Франковск) занимается изготовлением продукции, предназначенной для железнодорожного транспорта, и производит ремонт и модернизацию дрезин, тепловозов, электровозов и другой железнодорожной техники. Основными клиентами предприятия являются железные дороги Украины, металлургические и другие заводы Украины, компании и фирмы Украины и зарубежных стран (Прибалтика, Россия, Молдова и др.).

100% акций ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства инфраструктуры Украины.

В январе-марте 2011 года ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" увеличило чистую прибыль в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,357 млн. грн.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.