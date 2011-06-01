ВОЛЯ вводит единую пакетную услугу «ТВ + Интернет»

Украинский общенациональный телекоммуникационный провайдер ВОЛЯ вводит во всех городах присутствия единую пакетную услугу «ТВ + Интернет», основываясь на лучших мировых трендах и стандартах.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Новая услуга будет предоставляться на регулярной основе, воспользоваться ею смогут как новые, так и действующие абоненты.

Особенность нового предложения – бандла – в том, что это услуга одновременного доступа к телевизионным программам и Интернету с общим управлением (подключение, оплата, смена пакетов и т.д.), общим лицевым счетом и единой стоимостью.

В каждом пакете бандл-услуги «ТВ + Интернет» предлагается перечень телеканалов основной подписки и доступ в Интернет с разными скоростными характеристиками. Одновременно в «ТВ + Интернет» входит сервис предоставления оборудования в пользование. Набор дополнительных сервисов зависит от города, в котором они предоставляются.

Новая бандл-услуга уже успешно стартовала в Киеве. Так, киевским абонентам были предложены девять пакетов услуги «ТВ + Интернет» с разными характеристиками скоростей доступа в Интернет (10, 38 и 150 Мбит/с) и перечнями телепрограмм, входящих в цифровые телепакеты «Україна», «Україна і світ», «Всесвіт».

Стоимость пакетов услуги «ТВ + Интернет» колеблется от 99,90 грн./мес. (10 Мбит/с плюс 40 телепрограмм) до 231,90 грн./мес. (150 Мбит/с плюс более 130 телепрограмм).

К ним можно заказать дополнительные услуги (тематические, премиальные и HD-пакеты, дополнительные точки подключения, антивирус и т.д.), которые тарифицируются отдельно.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.