Жмеринское локомотивное депо проведет ремонт четырех тепловозов ОЖД

Локомотивное депо Жмеринка Юго-Западной железной дороги выиграло тендер Одесской железной дороги на проведение текущего ремонта 4 тепловозов.

Как сообщается на сайте «Государственные закупки», стоимость акцептированного предложения — 5,879 млн. грн. (с НДС).

Срок ремонта: май-декабрь 2011г.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.