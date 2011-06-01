«Борисполь» провел учения по предупреждению терактов

Линейный отдел ГУ МВД Украины в Киевской области совместно со спецподразделением «Беркут» и службой авиационной безопасности аэропорта «Борисполь» 31 мая провели тактические учения по предупреждению террористических актов на воздушном транспорте.

Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, цель проведения учений - страхование граждан при возникновении угроз в местах большого скопления людей, в частности, в рамках подготовки задействованных структур к проведению ЕВРО-2012.

По легенде, на привокзальной площади аэропорта между двумя командами болельщиков возникла драка, которая впоследствии переместилась в терминальный комплекс. Работникам линейного отдела милиции для локализации ситуации понадобилась помощь - было вызвано спецподразделение «Беркут». После блокирования футбольных фанов нескольким вооруженным «злоумышленникам», по плану учений, удалось прорваться на второй этаж терминала в зону ожидания, где находились пассажиры. Переговоры, проведенные сотрудниками милиции, не повлияли на «правонарушителей», поэтому было принято решение о штурме. Операция длилась несколько минут - «злоумышленники» были переданы в соответствующие правоохранительные органы.

Согласно сообщению, руководители ГУ МВД в Киевской области, спецподразделения «Беркут», Государственной авиационной службы Украины и Международного аэропорта «Борисполь» положительно оценили проведенные учения и высказали уверенность в необходимости их дальнейшего проведения.

Подобные учения в дальнейшем будут проходить регулярно с целью отработки четких, слаженных действий соответствующих подразделений для защиты граждан на объектах воздушного транспорта, отмечают в аэропорту.