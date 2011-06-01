Введение НДС на портовые сборы будет противоречить международной практике — УСПП

Украинский союз промышленников и предпринимателей, представители морехозяйственного комплекса, общественных организаций агропромышленного сектора настаивают на доработке закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур», которым предусматривается обязательное начисление НДС к ставкам портовых сборов для иностранных судов, а также обложение пошлиной экспорта зерновых культур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, введение НДС на портовые сборы и платы противоречит международной морской практике, ведь ни в одном из иностранных портов Черноморского бассейна такого нет.

Кроме того, принятие указанной нормы приведет к значительным потерям отечественных портов и транспортных предприятий, уменьшит поступления в государственный бюджет Украины, которые по предварительным подсчетам могут составлять 25 млрд. грн. Убытки производителей зерна от введения указанных в законопроекте № 8321 норм, по экспертным оценкам, составят более 6 млрд. грн., отмечается в сообщении.

В связи с этим в УСПП сообщают, что деловые круги обращаются к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением отправить данный законопроект на доработку.

Напомним, 19 мая Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”. За данное решение проголосовали 226 из 396 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры. Украинские аграрные организации обратились с открытым обращением к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно.