На ЮЗЖД внедрена автоматизированная система формирования бригад проводников

31 мая во исполнение приказа генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА с целью усовершенствования системы отбора кандидатов на вакантные рабочие места работников поездных бригад впервые с помощью автоматизированной системы были сформированы бригады проводников на поезда формирования Юго-Западной железной дороги.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, отныне формированием бригад, которые будут обслуживать тот или иной поезд, будет заниматься программа «АСУ Проводник».

Отбор кандидатов на вакантные места будет проводиться ежемесячно в последний четверг, а формирование экипажа при использовании автоматизированной системы будет осуществляться ежеквартально. Таким образом, состав экипажа будет работать на маршрутах в течение трех месяцев.

По решению технического совета, в базу данных системы для определения поездных бригад, которые будут обслуживать фирменные поезда и поезда международного сообщения, не привлекаются проводники, которые привлекались к дисциплинарной ответственности.