«Лугансктепловоз» в мае увеличил выпуск продукции в 2,3 раза

В мае текущего года компания «Лугансктепловоз» выпустила на 116,5 млн. грн., что в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании, в мае «Лугансктепловоз» изготовил 4 секции магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116УМ для Улан-Баторской железной дороги (Монголия) и ещё 4 секции тепловоза 2ТЭ116У для Российских железных дорог. Кроме того, произведены запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнены другие работы.

С начала года цехами завода выпущены 30 секций тепловоза 2ТЭ-116УМ, 4 секции тепловоза 2ТЭ116У и 4 секции электровоза 2ЕЛ5 для «Укрзализныци». В целом, выпуск товарной продукции в 3 раза превышает производственные итоги первых пяти месяцев прошлого года.

Как сообщил генеральный директор ПАО «Лугансктепловоз» Сергей МИХЕЕВ, в июне продолжится изготовление тепловозов для Монголии и России, будут выпущены две секции грузового магистрального электровоза 2ЭЛ4 для Донецкой железной дороги. Во исполнение договоров, подписанных с «Укрзализныцей», идут работы по подготовке производства двух пригородных дизель-поездов ДЭЛ02 для Львовской и Донецкой железных дорог, а также пригородного электропоезда ЭПЛ2Т и маневрового тепловоза ТЭМ103 для Львовской дороги.

Справка УНИАН. ПАО "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Собственником 76% акций предприятия является «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод».