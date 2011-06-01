В Сумской области грузоперевозки увеличились на 5%

В Сумской области за январь-апрель 2011 года всеми видами транспорта перевезено 1289,7 тыс. тонн грузов, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Также сообщается, что за январь-апрель т.г. предприятиями почты и связи предоставлено услуг на 167,3 млн. грн, в т.ч. населению - на 69,9 млн. грн. (41,8%), другим потребителям - на 97,4 млн. грн. (58,2%).