Новый терминал Донецкого аэропорта будет сдан 20 декабря 2011 года.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора по производству Финансово-промышленной группы «Альтком», которая проводит строительные работы на объекте, Сергей КУПРИН.

По его словам, сейчас на строительстве нового терминала в Донецке «все работы идут по графику, и эти графики будут выполнены, и 20 декабря терминал будет сдан».

С. КУПРИН сообщил, что в настоящее время строителями уже выполнено «100% каркаса здания терминала, 100% ограждающих конструкций, кровля полностью выполнена, внутри ведутся отделочные работы, закончена подготовка поверхности под полы».

Кроме того, он отметил, что на данном строительном объекте «начат монтаж лифтового оборудования, эскалаторов, заводится технологическое оборудование, ведутся инженерные сети, практически все коммуникации проложены, то есть, выходим на завершающую стадию под названием «отделка».

С. КУПРИН подчеркнул, что финансирование строительных работ на сегодняшний день, «довольно достаточное и в необходимых объемах». Он не стал указывать конкретную сумму, но сказал, что «все деньги, которые необходимы для строительства, строители получают вовремя и в срок».

По словам руководителя, сегодня на объекте работают порядка 1,5 тыс. человек и около 500 единиц техники.

С поставкой оборудования «Альтком» также не испытывает проблем – уже около 80% инженерного и 80% основного технологического оборудования закуплено и находится на строительной площадке объекта.

Основной проблемой при строительстве терминала было то, что в ходе работ пришлось корректировать проект. Так, была поставлена задача по увеличению пассажиропотока от 1,7 тыс. человек в час – до 3,1 тыс. человек в час, то есть, увеличение пропускной способности терминала. Это повлекло за собой изменение технологической схемы, конструкции здания, увеличение этажности и в целом габаритов терминала.

Новый терминал – это 6-этажное здание, его высота 19 метров, а в самой высокой части - 23 метра, в проектировке предусмотрено, что потоки прилетающих и вылетающих пассажиров не будут пересекаться. К терминалу примыкает эстакада с тремя полосами движения, которая позволит принять общественный и личный транспорт, пешеходов.

«Первых пассажиров новый терминал примет в следующем 2012 году, ну а красную ленточку перережем 20 декабря», - заключил С. КУПРИН.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. ГП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции Международного аэропорта "Донецк" избрало ЧП "Архитектурно-конструкторское бюро «Сфера» для разработки проектно-сметной документации по проектированию и строительству терминала бизнес-авиации в Донецком аэропорту. ЧП «Сфера» было избрано по процедуре закупки у одного участника.

Согласно тендеру, стоимость проведения работ ЧП «Сфера» оценивалась в 3 млн. 954 тыс. грн.

Строительство терминала запланировано в рамках выполнения задач и мероприятий Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Напомним, в аэропорту «Донецк» ведутся работы по строительству и реконструкции к Евро-2012 аэровокзального комплекса. Общая стоимость этого проекта включительно со строительством нового терминала, эстакады, автостоянки и привокзальной площади в соответствии с целевой программой составляет 1399,2 млн. грн. (из государственного бюджета – 1136,8 млн. грн., из местного бюджета – 262,4 млн. грн.).