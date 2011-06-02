Янукович 2-3 июня будет находиться в Крыму. Примет участие в открытии Yalta Rally 2011
08:41, 02 июня 2011Транспорт/Связь
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2-3 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.
Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что сегодня он примет участие в церемонии открытия реконструированного Ялтинского городского роддома.
Также запланировано участие В.ЯНУКОВИЧА в торжествах по случаю открытия этапа Inter Continental Rally Challenge Prime Yalta Rally 2011.
3 июня в Ялте под председательством Президента состоится заседание Совета регионов.
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