Янукович 2-3 июня будет находиться в Крыму. Примет участие в открытии Yalta Rally 2011

08:41, 02 июня 2011
Транспорт/Связь
0

2-3 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что сегодня он примет участие в церемонии открытия реконструированного Ялтинского городского роддома.

Также запланировано участие В.ЯНУКОВИЧА в торжествах по случаю открытия этапа Inter Continental Rally Challenge Prime Yalta Rally 2011.

3 июня в Ялте под председательством Президента состоится заседание Совета регионов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter