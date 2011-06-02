Кипрскому танкеру, причастному к загрязнению Одесского залива, запрещен выход из порта

Капитан танкера “BalticChief-1”, который проводил 26 мая работы по бункеровке и причастен к загрязнению нефтепродуктами Черного моря в районе порта Ильичевск, будет привлечен к административной ответственности – он должен оплатить 23 тыс. 800 грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, уточнив, что, «по данным Одесского морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС, во время операции по бункеровке “BalticChief-1” (под флагом Кипра, порт Лимассол), которую осуществлял теплоход “Оrion-А” (под флагом Россия), на палубу судна “BalticChief-1” попало около 5,4 кубометра мазута».

Ввиду того, что штрафные санкции Государственной экологической инспекции Украины капитан “BalticChief-1” проигнорировал, выход танкера из акватории Николаевского морского торгового порта запрещен.

Лабораторные измерения определили идентичность нефтепродукта, отобранного с борта “BalticChief-1”, и отобранного с водной поверхности возле центрального городского пляжа Ильичевска.

По данным специалистов госпредприятия “Ильичевский морской торговый порт”, на протяжении последних дней количество собранных нефтепродуктов, попавших в морскую среду рядом с портом, составляет 914,5 кг.

С учетом этого, установлены размеры возмещения убытков, причиненных в результате загрязнения территориальных и внутренних морских вод Украины - 300 тыс. 870,50 долларов США.

По состоянию на 1 июня операция по ликвидации последствий вытока нефтепродуктов в акватории Черного моря завершена.