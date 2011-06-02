Донецкая железная дорога c 10 июня отменяет 16 пригородных поездов

С целью оптимизации перевозочного процесса и уменьшения эксплуатационных расходов на пригородные перевозки, с 10 июня 2011 года Донецкая железная дорога отменяет 16 поездов в пригородном сообщении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, тем не менее, ни одно направление не останется без железнодорожного сообщения. Отменяются поезда: № 6491/6490 Сватово-Луганск-Родаково; № 6493/6492 Родаково-Луганск-Сватово; № 6346/6341 Сватово-Попасная-Сватово; №6043/6044 Попасная-Никитовка-Попасная; № 6255/6256 Иловайск-Каракуба-Иловайск; № 6241/6240 Иловайск-Квашино-Иловайск; № 6145/6146 Иловайск-Ясиноватая-Иловайск; № 6153/6154 Волноваха-Камыш Заря-Волноваха.

Как отмечается в сообщении, Донецкая железная дорога является крупнейшим перевозчиком пассажиров в Донбассе, но проблему убыточности пригородных перевозок ей приходится решать самостоятельно. Ежесуточно в пригородном сообщении перевозится около 128 тысяч граждан, из них 89% пассажиры льготных категорий.

Проблемой на сегодня является получение компенсации за льготные перевозки пассажиров. По данным ДЖД, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, за четыре месяца выполнено на сумму 7 млн. грн. и недополучено 5,3 млн. грн. компенсации (75%). Кроме того, Донецкая и Луганская областные госадминистрации задолжали железной дороге свыше 10 млн. грн. за 2010 год.

Таким образом на ДЖД констатируют, что ежемесячно дорога недосчитывается более 37 млн. грн. Отсутствие рентабельности обусловлено низкими социально-ориентированными тарифами, большими эксплуатационными расходами, износом подвижного состава (98% для дизель-поездов и 70% для электропоездов) и дороговизной ремонта (капитальный ремонт одного дизель-поезда стоит более 3,5 млн. грн, одного электропоезда - свыше 5,5 млн. грн.).