Мининфраструктуры совершенствует правила плавания кораблей в регионе Севастополя

Министерство инфраструктуры совершенствует правила плавания кораблей и судов в регионе города Севастополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, для судовладельцев и судоводителей будут упрощены условия прохождения, а процедура предоставления услуг службы регулирования движения судов и лоцманской проводки будет усовершенствована.

Для достижения таких целей специалистами Министерства инфраструктуры разработан проект приказа «Об утверждении изменений в Правила плавания кораблей и судов в бухтах, на рейдах г. Севастополь и на подходах к нему», который выносится на публичное общественное обсуждение.

Предложенные изменения позволят привести правила плавания в регионе в соответствие с требованиями международных конвенций и рекомендаций. В частности, будут четко определены положения по регулированию движения судов и лоцманской проводки судов вдоль юго-западной части Крымского полуострова; кроме того, будут исправлены неточности в названиях отдельных географических объектов и упорядочены условия плавания военных кораблей и гражданских судов в бухтах и на рейдах Севастополя.

Как отмечают в министерстве, изменения также необходимы для обеспечения более четкой организации при проведении спасательных операций на море в регионе г. Севастополя, охраны человеческой жизни на море и предотвращения случаев загрязнения окружающей среды.