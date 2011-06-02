ПЖД провела первую автоматизированную процедуру формирования поездных бригад

Приднепровская железная дорога, как и остальные магистрали Украины, провела первую автоматизированную процедуру формирования поездных бригад. Об этом сообщает пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, из созданного на железной дороге электронного кадрового резерва автоматизированная система по принципу случайных чисел «назначила» начальников поездов, а также сформировала подчиненные им бригады проводников на каждый из маршрутов дальнего пассажирского сообщения.

При отборе кандидатов на обслуживание фирменных поездов и международных маршрутов система применяла специальные «фильтры», которые например, учитывали безупречную предварительную работу претендента, отсутствие у него служебных взысканий.

Как сообщалось, широкое применение автоматизированных систем и процессов, которые позволят избежать субъективного влияния чиновников на принятие решений, определено одним из приоритетов деятельности Укрзализныци.

С 1 июля 2011 ведомство вводит автоматизированные системы отбора кандидатов на вакантные рабочие места работников поездных бригад и формирования поездных бригад, что позволит беспристрастно отбирать кандидатов на работу, усовершенствовать процесс расстановки работников поездных бригад, улучшить трудовую дисциплину, повысить квалификационный уровень обслуживающего персонала пассажирского хозяйства. В автоматическом режиме будет происходить и дальнейшая ротация бригад.