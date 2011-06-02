«Укрзализныця» с начала года погрузила более 4,7 млн. тонн зерновых грузов

С января по май 2011 г. железные дороги Украины нагрузили 4,72 млн. тонн зерновых грузов, в частности, на экспорт - 3 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Так, за указанный период Донецкая железная дорога погрузила 173,7 тыс. тонн; Львовская - 200 тыс. тонн; Одесская - 1 млн. 480 тыс. тонн; Южная - 1 млн. 043 тыс. тонн; Юго-Западная - 1 млн. 436 тыс. тонн; Приднепровская - 389 тыс. тонн.

В среднем железными дорогами зерновыми грузами нагружалось 496 вагонов ежесуточно.

Напомним, в целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 тыс. 579 единиц. Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.