Эксперимент по включению чая в стоимость билета приобретает популярность на ДЖД

С марта Донецкая железная дорога начала эксперимент по включению чая в стоимость проездного документа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, в среднем в день через кассу реализуется 830 стаканов чая. Данная услуга доступна во всех пассажирских поездах внутреннего сообщения и беспересадочных вагонах формирования Донецкой железной дороги.

Пассажир при оформлении через билетную кассу проездного документа имеет возможность оплатить стоимость от 1 до 3-х стаканов чая.

Заметим, что услуга предоставляется исключительно по желанию пассажира.

Стоимость одного стакана чая составляет 2,5 грн. и стоимость проездного документа соответственно увеличивается на указанную сумму.