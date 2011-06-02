Суд повторно признал банкротом «Национальные авиалинии Украины»

Хозяйственный суд города Киева своим постановлением № 18/171 от 31 мая т.г. признал банкротом Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Национальные Авиалинии Украины " и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ликвидатором банкрота назначен Максим ЮРКОВ. Суд также постановил завершить предпринимательскую деятельность банкрота; обязал ликвидатора представить ликвидационный баланс банкрота и отчет ликвидатора до 31 мая 2012 г.

По данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, стоимость чистых активов на конец 2010 года имела отрицательное значение и равнялась 16 млн. 922,0 тыс. грн., сумма кредиторских обязательств - 20 млн. 845,0 тыс. грн; размер собственного капитала - 16 млн. 922,0 тыс. грн.

Активов эмитента недостаточно для расчета по его обязательствам, отмечается в объявлении.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Киева своим постановлением от 31 августа 2010 года №18/171 признал банкротом ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины».

Суд открыл ликвидационную процедуру и ликвидатором также был назначен Максим ЮРКОВ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не позволяет выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.