Стоимость поезда Talgo для РЖД может составить 14-20 млн. евро

Стоимость пассажирского поезда Talgo, который собирается закупить РЖД, варьируется от 14 до 20 миллионов евро, но окончательной цены пока нет, сообщил журналистам старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович в кулуарах форума "Стратегическое партнерство 1520". Об этом сообщает РИА Новости.

Контракт о покупке шести таких поездов для Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка"РЖД) у испанской компании Patentes Talgo планируется подписать в июне.

Гапанович сообщил, что три поезда будут с обычной тележкой, а три с раздвижной.

По его словам, поезда будут переданы компании в течение двух лет. Гапанович 20 апреля сообщал, что РЖД могут к 2014 году запустить две пары поездов Talgo на направлении Москва-Киев, что позволит сократить время в пути до шести часов.

По словам Гапановича, также планируется создать СП с испанцами по обслуживанию поездов Talgo на территории России.

Президент РЖД Владимир Якунин и исполнительный директор Patentes Talgo Хосе Мария Ориоль Фабра 25 февраля подписали соглашение о заключении договоров поставки и техобслуживания пассажирских вагонов. Представитель РЖД тогда сообщил РИА Новости, что стороны обсуждают закупку семи поездов.

При этом пресс-служба РЖД уточняла, что стоимость контракта, объем закупок и уровень локализации производства будут определены в ходе последующих переговоров.

В начале марта стало известно, что договор между РЖД и испанской компанией предусматривает поставку испанцами 140 пассажирских вагонов с системой автоматического изменения ширины колеи.

Эта система позволяет перестраиваться с одной ширины колеи на другую без остановки движения. Она позволяет эксплуатировать подвижной состав в международном сообщении по дорогам колеи российского (1520 мм) и европейского (1435 мм) стандартов в пассажирских и грузовых перевозках. Система обеспечивает автоматическую перестановку колес на другую колею при безостановочном движении по специальному переводному устройству со скоростью до 15 километров в час.

В настоящий момент Talgo производит пассажирские дизельные и электропоезда (включая двухсистемные) для эксплуатации на колее разной ширины, способные развивать скорости свыше 200 километров в час. Поезда системы Talgo используются на скоростных линиях, связывающих Мадрид и Барселону с разными городами в Испании и за ее пределами.