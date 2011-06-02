Пассажиры «Укрзализныци» оформили через Интернет 113 тыс. билетов

С начала 2011 года пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 112,956 тыс. мест, из них через Интернет было оплачено 110,402 тыс. проездных документов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, в отделениях Укрпочты пассажиры оформили 28% билетов.

В целом с начала внедрения услуги оформления проездных документов с отложенной печатью (оплата проезда с помощью платежных карт) оформлено и оплачено почти 200 тыс. заказов на 287 тыс. мест.

Как отмечается в сообщении, "Укрзализныця" осуществляет дальнейшие меры по внедрению электронного билета. При оформлении и оплате электронного проездного документа пассажир имеет возможность распечатывать посадочный документ, по которому непосредственно осуществляется посадка на поезд в вагон, указанный в посадочном документе.

Напомним, с октября 2010 года железнодорожники используют электронный билет в поезде 166/165 Киев-Днепропетровск в реальных условиях. По результатам испытаний будет принято решение о распространении продажи электронных билетов на другие поезда железных дорог Украины.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» провела ряд работ для обеспечения внедрения технологии электронного проездного документа. В частности, внесены изменения в нормативно-правовую базу, разработано программное обеспечение оформления электронного билета, определен состав программно-технического оборудования вагона для организации контроля электронных билетов проводником вагона, разработан мобильный терминал контроля документов и пр.

В 2010 году пассажиры "Укрзализныци" зарезервировали и оформили через Интернет 99 тыс. 579 мест, из них через Интернет было оплачено 78 тыс. 201 проездной документ. В отделениях Укрпочты пассажиры оформили 32,2% билетов.

1-й этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе "Укрзализныця" начала 22 декабря 2008 года.

2-й этап программы по оформлению проездных документов через Интернет, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был начат 30 марта 2009 года.