РЖД закупит 1,2 тыс вагонов Desiro на 2 млрд. евро

ОАО "РЖД"подписало соглашение c немецкой компанией Siemens и группой "Синара"о поставке 1,2 тысячи вагонов электропоездов Desiro, получивших в России название "Ласточка", на сумму более 2 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.

Сторонами согласована базовая цена на электропоезд (пять вагонов) в размере 8,6 миллиона евро, что на 20% меньше, чем на поезда, поставляемые по существующим контрактам РЖД и Siemens. Прочие условия договора-поставки будут окончательно согласованы сторонами в рамках последующих переговорах.

Согласно подписанному документу, производство электропоездов будет осуществляться на мощностях ООО "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область), при этом уровень локализации к 2017 году должен достичь 80%, то есть поезда практически полностью будут производиться в России.

Партнеры также создадут специализированный инжиниринговый центр по разработке и модернизации мотор-вагонного подвижного состава, который позволит РЖД и другим перевозчикам заказывать внесение изменений в базовые конструкции и комплектацию локализированных электропоездов.

Электропоезда Desiro немецкого Siemens были выбраны РЖД для организации перевозок во время Олимпиады-2014 в Сочи. Стороны в декабре 2009 года заключили контракт на поставку 54 пригородных поездов Desiro. Первые 38 составов выпустит завод Siemens в Германии, остальные 16 поездов будут частично произведены в России, на совместном предприятии концерна Siemens, "Аэроэкспресса"и группы "Синара". Немецкий концерн и российская железнодорожная монополия также подписали документ, в соответствии с которым РЖД планировало разместить на СП заказ на 1,2 тысячи вагонов (240 электропоездов).

Объем инвестиций в СП, которое будет создано для выпуска "Ласточек"в России, оценивался ранее примерно в 200 миллионов евро.