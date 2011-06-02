В Кривом Роге до 2015 года реконструируют международный аэропорт

В Кривом Роге (Днепропетровская область) до 2015 года реконструируют международный аэропорт, который является коммунальной собственностью города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета со ссылкой на принятую 28 мая этого года стратегию развития города. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность аэровокзала в 5 раз - со 100 до 500 человек в час.

В составе аэропорта также будут функционировать 5-этажный коммерческий офис грузовых перевозок, соединенный переходом с грузовым терминалом; базовая аварийно-спасательная станция; сооружения обеспечения воздушных судов.

Также предполагается построить здание для парковки спецтранспорта на 25 машин; грузовой перрон и грузовые склады, отель и магазины.

Пресс-служба не уточняет объемов предполагаемых инвестиций в реконструкцию международного аэропорта Кривого Рога.

Справка УНИАН. Международный аэропорт Кривой Рог открылся в 1979 г. С 2001 года находится в коммунальной собственности города. Аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2, 5 тыс. метров и шириной 42 метра.

Аэропорт может круглосуточно принимать самолеты почти всех классов. Пропускная способность аэропорта - 9 операций (взлет - посадка) в час. На данный момент из аэровокзала выполняется один рейс - в Киев.

В 2011 г. по решению сессии горсовета Криворожскому аэропорту выделено 729 тыс. грн. для усиления системы безопасности и приобретение современного оборудования.